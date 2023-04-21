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Суд не принял иск Козловского к активисту Бородину о защите чести и достоинства

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

Пресненский суд Москвы не принял иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину, называющему себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Об этом пишет РИА «Новости».

В суде заявили, что такое решение было принято «по формальным основаниям». Якобы в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.

8 апреля активист обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

19 апреля Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

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Виталий БородинДанила Козловский
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