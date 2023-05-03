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Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

Бывший президент России и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале о необходимости «физического устранения» Владимира Зеленского.

По мнению политика, атака Кремля беспилотниками в ночь на 3 мая, в которой обвинили Киев, была терактом. После произошедшего «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», подчеркнул экс-президент.

«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой‑нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…» — написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев объяснял, почему пишет в телеграме резкие вещи. «За меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“» — сказал зампредседателя Совбеза.

В конце 2022 года Медведев составил футуристические прогнозы на 2023 годы — Илон Маск оценил их как «эпичные». Тогда же стало известно, что канал Медведева входит в число самых просматриваемых блогов в телеграме.

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Дмитрий МедведевИлон МаскВладимир Зеленский
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