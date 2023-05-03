Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины

Бывший президент России и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале о необходимости «физического устранения» Владимира Зеленского.
По мнению политика, атака Кремля беспилотниками в ночь на 3 мая, в которой обвинили Киев, была терактом. После произошедшего «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», подчеркнул экс-президент.
«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой‑нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…» — написал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев объяснял, почему пишет в телеграме резкие вещи. «За меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“» — сказал зампредседателя Совбеза.