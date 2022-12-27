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Медведев выдвинул «футуристические прогнозы» на 2023 год. Маск назвал их «эпичными»

Виктория Шанина
Сегодня в 08:54

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился своими прогнозами на 2023 год. Соответствующий тред он создал в своем англоязычном твиттере.

«Многие выдвигают футуристические гипотезы, словно соревнуясь, чтобы выделить самые смелые, а то и самые абсурдные. Вот наш скромный вклад», — пишет Медведев.

Что может произойти в 2023-м по мнению Дмитрия Медведева:

  • Цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а цена на газ превысит 5000 долларов за 1000 кубометров
  • Великобритания вернется в Евросоюз
  • Евросоюз «потерпит крах» после возвращения Великобритании, евро выйдет из употребления как бывшая валюта ЕС
  • Польша и Венгрия оккупируют западные области «бывшей Украины»
  • Будет создан Четвертый рейх, охватывающий территорию Германии и ее «спутников» — Польшу, Прибалтику, Чехию, Словакию, а также «Киевскую республику» и «прочих изгоев»
  • Начнется война между Францией и Четвертым рейхом. Европа будет разделена, а Польша «перераспределена»
  • Северная Ирландия отделится от Великобритании и присоединится к основной Ирландии
  • В США вспыхнет гражданская война. Техас станет независимым штатом и вместе с Мексикой образует союзное государство. Илон Маск выиграет президентские выборы в ряде штатов, которые после окончания гражданской войны будут отданы Республиканской партии
  • Все крупнейшие фондовые рынки переместятся из США и Европы в Азию
  • Бреттон-Вудская валютная система рухнет, что приведет к краху международного валютного фонда и Всемирного банка. Евро и доллар прекратят обращение в качестве глобальных резервных валют. Вместо них будут активно использоваться цифровые фиатные валюты

«Приветствую всех вас, англо-саксонских друзей и их радостно хрюкающих поросят!», — написал Дмитрий Медведев в заключение.

Тред Медведева привлек общественность. Под его твитами набралось в общей сложности 15,5 тыс. комментариев. Свои отзывы на «футуристические прогнозы» зампреда Совбеза оставили политики и журналисты США, Великобритании, Ирана и других стран.

Владелец Tesla, Twitter и SpaceX Илон Маск назвал прогнозы Дмитрия Медведева «эпичными». «Лол. Напомните мне об этом через год», написал бизнесмен.

«Эпичный тред!»
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Дмитрий МедведевИлон Маск
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