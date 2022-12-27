Медведев выдвинул «футуристические прогнозы» на 2023 год. Маск назвал их «эпичными»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился своими прогнозами на 2023 год. Соответствующий тред он создал в своем англоязычном твиттере.
«Многие выдвигают футуристические гипотезы, словно соревнуясь, чтобы выделить самые смелые, а то и самые абсурдные. Вот наш скромный вклад», — пишет Медведев.
Что может произойти в 2023-м по мнению Дмитрия Медведева:
- Цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а цена на газ превысит 5000 долларов за 1000 кубометров
- Великобритания вернется в Евросоюз
- Евросоюз «потерпит крах» после возвращения Великобритании, евро выйдет из употребления как бывшая валюта ЕС
- Польша и Венгрия оккупируют западные области «бывшей Украины»
- Будет создан Четвертый рейх, охватывающий территорию Германии и ее «спутников» — Польшу, Прибалтику, Чехию, Словакию, а также «Киевскую республику» и «прочих изгоев»
- Начнется война между Францией и Четвертым рейхом. Европа будет разделена, а Польша «перераспределена»
- Северная Ирландия отделится от Великобритании и присоединится к основной Ирландии
- В США вспыхнет гражданская война. Техас станет независимым штатом и вместе с Мексикой образует союзное государство. Илон Маск выиграет президентские выборы в ряде штатов, которые после окончания гражданской войны будут отданы Республиканской партии
- Все крупнейшие фондовые рынки переместятся из США и Европы в Азию
- Бреттон-Вудская валютная система рухнет, что приведет к краху международного валютного фонда и Всемирного банка. Евро и доллар прекратят обращение в качестве глобальных резервных валют. Вместо них будут активно использоваться цифровые фиатные валюты
«Приветствую всех вас, англо-саксонских друзей и их радостно хрюкающих поросят!», — написал Дмитрий Медведев в заключение.
Тред Медведева привлек общественность. Под его твитами набралось в общей сложности 15,5 тыс. комментариев. Свои отзывы на «футуристические прогнозы» зампреда Совбеза оставили политики и журналисты США, Великобритании, Ирана и других стран.
Владелец Tesla, Twitter и SpaceX Илон Маск назвал прогнозы Дмитрия Медведева «эпичными». «Лол. Напомните мне об этом через год», написал бизнесмен.