Медведев объяснил, почему пишет в своем телеграм-канале резкие вещи

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сам пишет посты в своем телеграм-канале, передают «Известия» его слова со встречи с активистами «Молодой гвардии». Он объяснил, почему это делает.
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие‑то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“ Только я могу такое сделать», — заявил Медведев.
Чиновник не стал отрицать, что у него есть помощники в ведении канала. Он посоветовал «молодогвардейцам» всегда говорить правду, потому что именно она интересует читателя.
Медведев завел телеграм-канал в марте и первым же делом рассказал об «оголтелой русофобии Запада». Экс-президент России вскоре получил популярность в мессенджере благодаря своеобразному стилю письма.
В июне Медведев объяснил, что его посты в телеграме «такие резкие» из‑за ненависти к «ублюдкам и выродкам», которые «хотят смерти нам, России», и поэтому он будет «делать все, чтобы они исчезли». В том же месяце «Афиша Daily» рассказывала о пародийном телеграм-канале «Дмитрий Солнышко Медведев».
В своем последнем посте Медведев прокомментировал введенный потолок цен на российскую нефть. Он сравнил «действия наших „друзей“» с купанием «подгулявших бюргеров» в ледяной воде: одни выскочат из воды сразу, вторые худо-бедно научатся плавать, а третьих похоронят под «тоскливые тосты» о «неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом». «Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — добавил он.