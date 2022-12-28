Телеграм-канал Дмитрия Медведева стал самым просматриваемым по итогам года. Об этом говорится на сайте системы аналитики сетей и СМИ «Медиалогия», которая составила рейтинг.
При аудитории в 957 тыс. подписчиков посты Медведева просматривают в среднем по 1622 человека.
В пятерке лидеров также телеграм-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, блогеров Михаила Литвина и Димы Масленникова. Среди СМИ самый просматриваемый канал у Mash, он на девятом месте.
Медведев завел телеграм-канал 16 марта, через три недели после начала российской военной операции на Украине. Туда публикуются резкие посты под именем зампреда Совбеза, в которых критикуется Запад, люди, несогласные со спецоперацией, и предрекается победа России.
В начале декабря Медведев сказал, что сам пишет посты в свой телеграм-канал, не став отрицать, что у него в этом деле есть помощники. «Да, там бывают какие‑то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“ Только я могу такое сделать», — пояснял он.