В начале декабря Медведев сказал, что сам пишет посты в свой телеграм-канал, не став отрицать, что у него в этом деле есть помощники. «Да, там бывают какие‑то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“ Только я могу такое сделать», — пояснял он.