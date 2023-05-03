Москва обвинила Киев в попытке атаковать Кремль беспилотниками. Украина отрицает свою причастность

В Кремле заявили о попытке Киева нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента в ночь на 3 мая. В момент атаки Владимира Путина в Кремле не было, сообщил Дмитрий Песков. Президент не пострадал, график его работы остался без изменений.
Пострадавших от упавших осколков беспилотников нет. Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента со стороны Украины. Российская сторона оставила за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
Очевидцы с улицы Серафимовича сообщают, что ночью слышали хлопок, похожий на раскат грома. В свою очередь жители Дома на набережной рассказывают, что видели в небе искры и людей с фонариками у кремлевской стены после хлопков.
В сети появилось видео атаки беспилотников на Кремль. На кадрах видно, как БПЛА взрывается, немного не долетев до купола. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечает, что в момент прилета на купол уже поднимаются два человека: «Возможно, это уже второй беспилотник».
За полчаса до заявления об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе запрещается запуск беспилотников. Исключения составят БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.
«Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность», — добавил мэр.