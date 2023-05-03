Москва обвинила Киев в попытке атаковать Кремль беспилотниками. Украина отрицает свою причастность

В сети появилось видео атаки беспилотников на Кремль. На кадрах видно, как БПЛА взрывается, немного не долетев до купола. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечает, что в момент прилета на купол уже поднимаются два человека: «Возможно, это уже второй беспилотник».