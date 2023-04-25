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Вышел второй трейлер «Флэша» со скандальным Эзрой Миллером

Семён Гудошников
Сегодня в 22:48

На ютьюб-канале DC появился второй трейлер супергеройского боевика «Флэш», премьера которого намечена на 16 июня.

Лента расскажет, как Барри Аллен, он же Флэш, пытается исправить свое прошлое и спасти родную мать. В результате он попадает в альтернативную реальность, где нет металюдей. Там он заручается поддержкой Бэтмена и Супергёрл, чтобы спасти этот мир от возрожденного генерала Зода и вернуться в свою вселенную.

Главную роль в картине исполнил Эзра Миллер, который попал в прошлом году в серию скандалов. Ему компанию на экране составили Майкл Шеннон, а также Бен Аффлек и Майк Китон, сыгравшие Бэмтенов из разных вселенных. Первый трейлер «Флэша» показали в феврале на Супербоуле.

В марте 2022 года Эзру Миллера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях и вспомнили видео, в котором он душит девушку. Затем его обвинили в домогательствах к 12-летнему мальчику и краже со взломом. Тогда Warner Bros. даже пришлось поставить на паузу все проекты с актером, но позже работа возобновилась.

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Эзра МиллерМайкл ШеннонБен Аффлек
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