Вышел второй трейлер «Флэша» со скандальным Эзрой Миллером

В марте 2022 года Эзру Миллера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях и вспомнили видео, в котором он душит девушку. Затем его обвинили в домогательствах к 12-летнему мальчику и краже со взломом. Тогда Warner Bros. даже пришлось поставить на паузу все проекты с актером, но позже работа возобновилась.