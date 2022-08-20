Эзра Миллер: хроники вседозволенности

Состоится ли премьера «Флэша» и «отменят» ли Эзру Миллера — пока неизвестно. Второй год актер проявляет то, что англоязычные СМИ вежливо называют «непредсказуемостью». Но самое непредсказуемое — это крайне мягкая реакция общественности на происходящее. Благодаря ей Эзра Миллер несется по нисходящей спирали, избегая полиции, суда или просто отпора.

Благополучное детство и успешный старт карьеры

Взглянув на карьеру Миллера, пессимист бы сразу предсказал звездные скандалы в будущем: все складывалось слишком хорошо и слишком быстро. Эзра родился в 1992 году в Нью-Йорке в обеспеченной и богемной семье издателя и танцовщицы. Уже в 9 лет он пел в Метрополитен-опере, а в 16 снимался в хорошем кино: «Выпускники», «Хорошо быть тихоней» (в это время его задержали с марихуаной) и, наконец, «Что‑то не так с Кевином».

По признанию самого Миллера, в юности он «сжигал, ломал, орал и бил вещи» и не рассчитывал на долгую жизнь.

После ряда успешных независимых фильмов Миллера взяли сразу в две популярные франшизы. Первой были «Фантастические твари» (2016). Технически персонаж Миллера еще жив и может появиться в следующих частях (всего их намечалось пять). Но «Тварей» словно преследует проклятье скандальных знаменитостей (Роулинг, Депп, Миллер), и будущее этой истории под вопросом.

Следующим блокбастером была «Лига справедливости», где Эзра играл роль юного супергероя Флэша, который приятно выделялся на общем фоне живостью и самоиронией. После релиза «Тварей» и «Лиги» Миллер столкнулся с совсем новым видом популярности — фандомом, с его пристальным вниманием, обожанием и ненавистью. А фанаты — с необычно открытым и драматичным кумиром. Например, в 2017 году Эзра посетил Comic-Con и тесно пообщался с поклонниками Флэша. Там он без разрешения поцеловал ошарашенного фаната.

Эзра щедро одарял поклонников экзотическими фотосессиями, свободолюбивыми заявлениями («Я не идентифицирую себя как мужчину, я не идентифицирую себя как женщину, я с трудом идентифицирую себя как человека»).

Вдохновленная успехом молодого актера, компания Warner Bros. задумала новый фильм, посвященный персонажу Миллера. Но съемки «Флэша» постоянно переносили, а в пандемию и вовсе поставили на паузу. Миллер отправился в Исландию: там было меньше ковидных ограничений.

Исландское турне

В 2020 году Миллер стал достопримечательностью Рейкьявика. Бармены и посетители баров запомнили общительную звезду. Миллер легко заводил друзей, напрашивался в гости, охотно обсуждал духовные и философские темы.

В 2020 году всплыло видео, на котором Эзра Миллер душит девушку. История побурлила в соцсетях и ничем не завершилась. Героиня ролика только в этом году рассказала, что произошло. Она болтала с актером в баре и спросила, откуда у него раны на ногах (он ходил в шлепанцах на босу ногу). Миллер ответил, что это боевые раны. Девушка пошутила, что победила бы его в бою. Миллер предложил ей выйти в зону для курения, что она восприняла как шутку. Но на улице он с криком «Ты хотела драться! Ты этого хотела!» принялся душить ее всерьез.

Подруги девушки бросили снимать видео, поняв, что все серьезно и отбили ее, пока Миллер плевал ей в лицо, затем актера, бившегося в дверь заведения, усадили в машину.

Позже он подарил бару в знак примирения плюшевого слона, но его репутация в Исландии была испорчена. Раньше он уже бил какого‑то незнакомца в баре, но тогда это приняли за недопонимание двух друзей, и никто не вмешался, а мужчина так и не обратился в полицию.

Теперь исландцы описывают визит Миллера как попытку основать личный культ. Помимо походов в бары, он собирал местных художников и знаменитостей в арендованной квартире, рассказывал, что обладает сверхъестественными силами и звал поучаствовать в коллективных медитациях. Все это немного портили его внезапные вспышки ярости по незначительным поводам или странные высказывания.

Эзра Миллер в Берлине

Приключения, видимо, не ограничивались Исландией. В июне 2022 года жительница Германии под псевдонимом Надя рассказала о своем столкновении с актером. Познакомились они в 2020 году, по взаимному пылкому согласию вступили в интимные отношения, а затем два года дружески переписывались. В феврале 2022 года Миллер явился к Наде в Берлин.

Сначала все было хорошо. Гость снял по просьбе хозяйки обувь при входе, выпил предложенный чай, а затем достал табак и начал скручивать самокрутку. Надя сказала, что в ее доме не курят. Спокойно глядя женщине в глаза, Миллер произнес: «Я творец планет, а табак священен» — и стал рассуждать о том, что, в принципе, он вправе делать все, что пожелает.

В ответ на напоминание о правилах поведения в гостях Миллер перебил хозяйку квартиры: «Сидеть». — «Ты обращаешься ко мне как к собаке!» — воскликнула Надя. «Да, я обращаюсь к тебе как к собаке», — согласился актер.

Он ходил по квартире, рассыпая табачную крошку, трогал вещи, назвал хозяйку «нацисткой» и «трансфобкой», заявлял, что она его ранила, избила, оскорбила, и он вызовет полицию.

В итоге в полицию позвонила сама Надя, и только угроза приезда полицейских помогла выдворить гостя. Рассказ женщины подтверждают пять человек, которым она пожаловалась в тот же день, к тому же она обратилась в прокуратуру. Но актер покинул Германию.

Утверждения о том, что это актера преследуют и ранят, а вовсе не наоборот, возникает не впервые. В 2018 году он упоминал в интервью, что когда‑то подвергался домогательствам со стороны неназванного режиссера. А теперь, по словам знакомых, считает, что его преследуют ФБР и ку-клукс-клан.

Гавайские каникулы

Следующим местом, где Миллер запомнился надолго, стали Гавайи — уже в 2022 году. Актера видели в разных барах и за странными занятиями.

27 марта Миллер напал на женщину в караоке, а затем повздорил с игроком в дартс. Его арестовали, но вскоре отпустили. Несколько часов спустя он уже бушевал дома у пары, с которой познакомился на рынке. Угрожал убить и ограбить хозяев и вроде бы, действительно, украл паспорт и кошелек. Хозяева запросили запретительное предписание, но позже его отозвали.

Всего в полиции на Гавайях было зафиксировано десять обращений из‑за деструктивного поведения Эзры Миллера.

Кстати, он продолжил обвинять всех вокруг: в баре он якобы столкнулся с нацистом, а полицейский при обыске якобы хватал его за член.

В целом выходки на Гавайях стоили Миллеру всего лишь 500 долларов штрафа, но самое странное было впереди.

Защитник угнетенных

В США Эзру Миллера ждали разгневанные родители 18-летней Гибсон Айрон Айз. 7 июня они заявили, что двадцатидевятилетний актер совращает и незаконно удерживает их дочь, и получили от суда запрет для Эзры Миллера на контакты как с Гибсон, так и с ее семьей. Вот только вручить Миллеру бумаги не удалось, потому что его не нашли.

Миллер и девочка Токата (позже она поменяла имя на Гибсон), подружились в 2016 году, когда ей было 12 лет. Ее родители — активисты и представители коренного населения США, а Миллер поддерживал их протестное движение. Он даже брал девочку, с согласия родителей и под присмотром их знакомых, на премьеру «Фантастических тварей» в Лондон, когда ей исполнилось 14 лет. Эти странные отношения продолжались и крепли: например, Миллер оплатил учебу Гибсон в колледже, откуда она через год отчислилась.

Следует упомянуть, что личные местоимения, выбранные Миллером для своей идентификации, — они/их. Правда, отец Гибсон утверждает: «Эзра использует местоимение „они“, потому что не хочет, чтобы его называли белым привилегированным мужчиной. Но именно таковым он и является».

Родители пытались забрать дочь с фермы Миллера в Вермонте. По их словам, у Гибсон не было на руках ни банковской карты, ни водительских прав, ни ключа от машины, телефон ее тоже контролировал актер. Он также якобы запрещал девушкам, живущим у него на ферме, пользоваться косметикой и мыться, и все это напоминало некий культ.

Родители убеждены, что актер использовал «насилие, подавление, угрозы, страх, паранойю… и наркотики», чтобы контролировать Гибсон. Она ответила видеороликом: Миллер — ее товарищ и защитник, а контролировать ее пытаются, наоборот, родители. Ей, в конце концов, уже 18.

Тем временем Rolling Stone провел свое расследование и выяснил, что на ферме Миллера проживает еще и женщина по имени Ана с тремя детьми, а также хранится обширная коллекция оружия. Журналисты утверждали, что оружие и боеприпасы находятся в зоне доступа детей, но женщина откликнулась на статью и, как и Гибсон, рассказала, что Миллер — прекрасный человек. Он, вообще-то, защищает ее от мужа-насильника. А оружие хранится в отдельной комнате.

Вскоре на Эзру Миллера снова подали в суд в Массачусетсе. Мать двенадцатилетней девочки также запросила запретительное предписание. По ее словам, актер завалил ее дочь непрошенными подарками.

Как‑то в гостях у истицы Миллер услышал, что двенадцатилетняя девочка называет группу своих подруг «мое племя», и обвинил ее в «культурной апроприации». Затем он устроил скандал по поводу происхождения настольной игры, в результате показал собравшимся пистолет и пообещал «серьезные последствия», а девочке доверительно сообщил, что ей бы повезло, если бы ее направлял «кто‑то вроде меня» .

Эзра Миллер в иных мирах

Несмотря на свою бурную деятельность, Миллер успевал работать не только на съемках «Флэша», но и на съемках байопика о Сальвадоре Дали, где играл Дали в юности. «Далиленд» планируют представить на 47-м Международном кинофестивале в Торонто. А «Флэш» должен выйти в июне 2023 года, и представители студии Warner Brothers очень довольны тем, что получилось.

На обвинения и статьи в СМИ Миллер все это время отвечал лишь загадочными посланиями в инстаграме* (который потом вовсе удалил). Например, в одном из них говорится: «Вам меня не тронуть. Я в ином мире».

В дополнение к прочим обвинениям в августе полиция сообщила, что в мае он вломился в чужой дом в Вермонте и украл там несколько бутылок алкоголя.

«Вам меня не тронуть. Я в ином мире». Актер опубликовал это фото в своем блоге.

Последствия для актерской карьеры

Поведение Эзры Миллера не могло не вызвать вопросы к студии Warner Bros. — людей увольняли и за меньшее. Студия оказалась в сложном положении. Фильм за сотни миллионов долларов уже практически готов, Миллер почти в каждом кадре. Перед руководством оказалось несколько вариантов решения проблемы.

Вариант первый: Миллер берет себя в руки, лечится, заглаживает вину, и, возможно, тогда не только фильм выйдет, но и можно будет задействовать его в продвижении.

Вариант второй: скандалы прекращаются, но звезда ничего не предпринимает. Тогда фильм еще можно спасти, но от дальнейших проектов с Миллером точно откажутся, и, конечно, ни в какой пресс-тур его не пустят.

Вариант третий: Миллер срывается и совершает нечто такое, что заставит положить на полку или переснять весь фильм заново. Чего, кажется, в истории таких крупных проектов еще не бывало.

Судя по всему, события разворачиваются по первому варианту. 10 августа Миллер переехал в дом своей матери. А 15 августа эксклюзивно в журнале Variety Миллер извинился.

«Недавно я преодолел период сильнейшего кризиса и теперь понимаю, что страдаю от комплекса проблем с психическим здоровьем, и начал лечение. <…>Я хочу извиниться перед всеми, кого я насторожил и расстроил моим поведением в прошлом. Я обязуюсь проделать все необходимое, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной стадии в моей жизни».

Эзра Миллер в конспирологической теории фанатов

Ну а поклонники актера под тегами предлагают совершенно иную картину событий и целую схему заговора, сплетенного против актера. Они считают, что все произошедшее — результат работы недоброжелателей Эзры, среди них, например, завистники из музыкальной среды, родители Гибсон, бывший муж Аны (женщины с фермы) и одна недовольная бывшая любовница.

В этой версии от полиции Миллер не бегал, а суд не смог его отыскать, потому что это племенной индейский суд, у которого проблемы с ресурсами (обычный суд родителям Гибсон не помог). С девочкой в Массачусетсе Эзра был щедр, потому что она спасла его собаку, когда та выбежала на дорогу, а мать запаниковала, начитавшись новостей. Алкоголь он взял из дома знакомых, откуда его можно было брать, а видео из Исландии — вообще постановка хейтеров с реддита. Более того, актер отправился на лечение уже 1 июля! Если все эти теории под тегом IStandWithEzraMiller возобладают в кругах фанатов — студии Warner Bros. можно не опасаться за свои прибыли.

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