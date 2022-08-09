Эзра Миллер попал в очередной скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом

Актер Эзра Миллер, звезда предстоящего «Флэша» и «Фантастических тварей», обвиняется в краже со взломом. Об этом пишет Deadline со ссылкой на отчет полиции штата Вермонт.

В нем говорится, что 1 мая 2022 года правоохранителям поступила жалоба на незаконное проникновение в частный дом в городе Стэмфорд. Пока хозяева отсутствовали, из него похитили несколько бутылок с алкоголем. Анализ камер видеонаблюдения позволил обвинить в преступлении Эзру Миллера.

7 августа полицейские выдали актеру предписание явиться в Верховный суд штата для слушания по делу. Заседание назначено на 26 сентября.

Это далеко не первый скандал, в который попадает звезда «Флэша». В 2020 году в интернете разлетелось видео, на котором он душит девушку и валит ее на землю. В марте 2022-го актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях.

В июне суд запретил Миллеру приближаться к 12-летнему мальчику, чья мать обвинила актера в домогательствах к ее небинарному сыну. В том же месяце экоактивисты Чейз Айрон Айз и Сара Джампинг Игл попросили суд защитить их дочь от угроз и насилия со стороны Миллера. Актер познакомился с ней, когда девушке было 12 лет, и, по словам родителей, пытался контролировать ее при помощи алкоголя и наркотиков. Сама девушка отвергает обвинения против Миллера.

6 апреля Rolling Stone написал, что Warner Bros. приостановила работу над всеми проектами с участием актера. Сейчас студия думает, что делать с премьерой кинокомикса «Флэш», которая намечена на 23 июня 2023 года. По словам источников Deadline, рассматриваются три варианта: отказаться от пиар-кампании фильма, переснять сцены с Миллером с новым актером или перенести премьеру на стриминговую платформу HBO Max.