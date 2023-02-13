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На Супербоуле-2023 показали первый трейлер «Флэша» с Майклом Китоном в роли Бэтмена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:34

DC во время Супербоула-2023 показала первый полноценный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Премьера состоится 16 июня.

Барри Аллен в исполнении Миллера разламывает мультивселенную и встречается с другой версией себя и не с одним, а двумя Бэтменами, которых играют Бен Аффлек и Майкл Китон. Также в историю вернется генерал Зод (Майкл Шеннон) и дебютирует Супергерл (Саша Калле).

В прошлом году возникли проблемы из‑за скандалов с участием Миллера, которые актер объяснил проблемами с психическим здоровьем. В марте 2022 года его арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях и вспомнили видео, в котором он душит девушку.

Затем Миллера обвиняли в домогательствах к 12-летнему мальчику и в краже со взломом. Тогда Warner Bros. даже пришлось поставить на паузу все проекты с Миллером, но позже работа возобновилась.

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