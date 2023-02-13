На Супербоуле-2023 показали первый трейлер «Флэша» с Майклом Китоном в роли Бэтмена

Барри Аллен в исполнении Миллера разламывает мультивселенную и встречается с другой версией себя и не с одним, а двумя Бэтменами, которых играют Бен Аффлек и Майкл Китон. Также в историю вернется генерал Зод (Майкл Шеннон) и дебютирует Супергерл (Саша Калле).