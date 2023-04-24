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Пресс-секретарь президента России назвал доносы отвратительными

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:49

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина назвал доносы отвратительной практикой. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ходе общения с журналистами Дмитрия Пескова спросили, что он думает о ситуации с актером Данилой Козловским, на которого ранее пожаловался активист Виталий Бородин — он попросил проверить артиста на дискредитацию армии.

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет», — заявил Песков.

Виталий Бородин известен своими обращениями в Генпрокуратуру и другие ведомства. Он инициировал проверки деятельности не только Козловского, но и других популярных в России артистов — Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе.

В начале апреля Бородин попросил проверить Козловского. Он заявил, что тот осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста. Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

Актер подал ответный иск на Бородина о защите чести и достоинства. Однако Пресненский суд Москвы отклонил заявление, объяснив это отсутствием в поданных материалах исчерпывающих данных об ответчике.

23 апреля стало известно, что в МДТ перенесли показы спектакля «Коварство и любовь» с Данилой Козловским на фоне скандала с доносом. Ранее там же переносили показы «Гамлета».

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