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В МДТ перенесли еще один спектакль с Козловским на фоне скандала с доносом на актера

Семён Гудошников
Сегодня в 17:10

Показы спектакля «Коварство и любовь» с Данилой Козловским в петербургском Малом театре перенесли на май. Они были намечены на 22 и 23 апреля.

В театре сообщили, что были вынуждены перенести показы, и выразили надежду, что спектакли состоятся. Причины переноса там не уточнили.

Постановки с участием Козловского переносят в МДТ уже второй раз. 20 апреля в театре заявили, что запланированные на 20 и 21 апреля показы «Гамлета» пройдут 21 и 22 мая.

Переносы происходят на фоне доноса активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Тот попросил проверить Козловского на дискредитацию армии, заявив, что актер осуждает спецоперацию, а в одном из интервью призвал россиян выходить на протесты. Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

Актер подал ответный иск на Бородина о защите чести и достоинства. Однако Пресненский суд Москвы отклонил заявление, объяснив это отсутствием в поданных материалах исчерпывающих данных об ответчике.

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Данила КозловскийВиталий Бородин
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