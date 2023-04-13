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Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:35

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии № 175, к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает «Татар-информ».

Адвокат просил освободить его от уголовной ответственности и направить на лечение. Обвинение требовало пожизненного срока с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Галявиев просил убрать из приговора требование об отбывании в разных тюрьмах, ведь, по его словам, это бессмысленно из‑за его пожизненного срока.

Ранее Галявиев говорил, что предпочел бы отбывать пожизненный срок вместо лечения в психиатрической больнице.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек: семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.

Как ранее писал «Коммерсант», в материалах дела указано, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».

15 ноября 2022-го Ильназ Галявиев полностью признал вину после оглашения ему обвинения в Верховном суде Татарстана.

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