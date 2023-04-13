Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Адвокат просил освободить его от уголовной ответственности и направить на лечение. Обвинение требовало пожизненного срока с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Галявиев просил убрать из приговора требование об отбывании в разных тюрьмах, ведь, по его словам, это бессмысленно из‑за его пожизненного срока.