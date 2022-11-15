Ильназ Галявиев полностью признал вину в нападении на казанскую гимназию в 2021 году

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.