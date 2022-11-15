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Ильназ Галявиев полностью признал вину в нападении на казанскую гимназию в 2021 году
Денис Ламехов
Сегодня в 13:48

Обвиняемый в расстреле казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал вину после оглашения ему обвинения в Верховном суде Татарстана. Об этом сообщает «Коммерсант».

Галявиеву предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ:

— убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105);
— незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223.1);
— незаконное приобретение, передача и ношение взрывчатки (часть 1 статьи 222.1);
— умышленное уничтожение имущества (часть 2 статьи 167).

Он признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как ранее писал «Коммерсант», в материалах дела указано, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.

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Ильназ Галявиев
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