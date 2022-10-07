Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 11 мая 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление Следственного комитета России.

Согласно данным газеты, в материалах дела указано, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении». О такой позиции СК заявлял и раньше.

Галявиеву предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ:

— убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105);

— незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223.1);

— незаконное приобретение, передача и ношение взрывчатки (часть 1 статьи 222.1);

— умышленное уничтожение имущества (часть 2 статьи 167).

«Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — сообщали ранее в Следственном комитете. Казанский стрелок признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.