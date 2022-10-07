Реклама
Новости
Везшему Ксению Собчак водителю дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП под Сочи
19:26
AMC+ представил трейлер экранизации романов Энн Райс «Мэйферские ведьмы»
19:13
Институт музыкальных инициатив приостановит работу с 1 ноября
18:52
«Новости Татарстан-24»/YouTube
Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го
18:50
«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии
18:34
Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме Зингера в ноябре
18:13
Meta* обнаружила возможную утечку данных более 1 млн пользователей Facebook*
18:07
В Индонезии двух полицейских уволили за то, что они лизнули торт для военного командования
18:03
Matthew TenBruggencate/Unsplash
ООН назначила спецдокладчика по оценке соблюдения прав человека в России
17:46
Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
17:28
В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
16:49
На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
16:38
Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»
16:13
Из соцсетей Паши Техника
Паша Техник впал в кому после вечеринки. В его крови обнаружены седативные вещества
16:06
Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор
15:53
Måneskin записали новый трек «The Loneliest» и сняли мрачный клип
15:13
В Сербии открыли новый вид насекомого-хищника и назвали его в честь Новака Джоковича
15:07
Электросамокаты и гироскутеры официально стали средствами индивидуальной мобильности
14:51
«САМПОТВ 360»/YouTube
Умерла Тамара Юфа, автор иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала»
13:39
После спектакля «Собаки» в Москве зрители смогут забрать домой бездомного питомца
13:32
Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го
Денис Ламехов
Сегодня в 18:50

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 11 мая 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление Следственного комитета России.

Согласно данным газеты, в материалах дела указано, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении». О такой позиции СК заявлял и раньше.

Галявиеву предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ:

— убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105);
— незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223.1);
— незаконное приобретение, передача и ношение взрывчатки (часть 1 статьи 222.1);
— умышленное уничтожение имущества (часть 2 статьи 167).

«Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — сообщали ранее в Следственном комитете. Казанский стрелок признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Следственный комитетКоммерсант
люди
Ильназ Галявиев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение