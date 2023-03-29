Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в стрельбе в школе в Казани

Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии № 175. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
«Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима», — сказано в заявлении ведомства.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал, что суд отложил заседание на 10 апреля: будет продолжение прений, теоретически приговор может быть вынесен в эту же дату. По словам прокурора, в этот день у Галявиева будет возможность обратиться с последним словом.
Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек: семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признаны более 600 лиц.
Как ранее писал «Коммерсант», в материалах дела указано, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».
15 ноября 2022-го Ильназ Галявиев полностью признал вину после оглашения ему обвинения в Верховном суде Татарстана.