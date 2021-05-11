В школе в Казани открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли девять человек

В Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Об этом пишет местный телеканал «Татарстан 24».

Сообщается, что двое человек зашли в здание с оружием и открыли огонь. Чтобы спастись, дети прыгают из окон третьего этажа, некоторые прячутся под партами. На данный момент идет эвакуация учащихся.

Полиция, экстренные службы и прокурор Татарстана Илдус Нафиков едут на место происшествия. МЧС оцепили здание, обстоятельства выясняются.

По информации РИА «Новости», после стрельбы произошел взрыв. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о гибели девяти человек, согласно предварительным данным.

После стрельбы госпитализированы двенадцать детей и один взрослый, передает ТАСС со ссылкой на территориальный Центр медицины катастроф Казанской области.

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