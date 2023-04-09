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Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся летом

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:51

Съемки третьего сезона драматического сериала «Эйфория» начнутся в июне, а подготовка к ним — в мае. Об этом рассказала художница по костюмам Хайди Бивенс в подкасте The Run-Through with Vogue.

По ее словам, возможно, в шоу будет временной скачок. «Говорят, что действие разворачивается спустя примерно пять лет и что они больше не учатся в школе», — сказала Бивенс.

Так как съемки третьего сезона начнутся летом, премьера, скорее всего, состоится во второй половине 2024 года. Об этом в прошлом году говорил актер Эрик Дейн, исполнивший роль отца Нейта.

Премьера второго сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Через два дня он установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах.

В проекте снимаются Зендая, Хантер Шефер, Ника Кинг, Эрик Дейн, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Алджи Смит, Сидни Суини и другие. В августе 2022-го сериал покинула Барби Феррейра, игравшая Кэт. Недавно она объяснила свое решение тем, что сюжетная линия ее персонажа попросту исчерпала себя. «Думаю, мы все понимали, что я больше не хочу быть толстой лучшей подругой», — добавила актриса.

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