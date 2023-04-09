Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся летом

В проекте снимаются Зендая, Хантер Шефер, Ника Кинг, Эрик Дейн, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Алджи Смит, Сидни Суини и другие. В августе 2022-го сериал покинула Барби Феррейра, игравшая Кэт. Недавно она объяснила свое решение тем, что сюжетная линия ее персонажа попросту исчерпала себя. «Думаю, мы все понимали, что я больше не хочу быть толстой лучшей подругой», — добавила актриса.