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Кинокомпания A24 опубликовала книгу о костюмах из сериала «Эйфория»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Кинокомпания A24 вместе с художницей по костюмам Хайди Бивенс создала книгу, посвященную фэшн-дизайну в культовом сериале «Эйфория». Об этом сообщил Hypebae.

Издание под названием «Мода „Эйфории“» («Euphoria Fashion») включает в себя вступление от бывшего креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта и интервью Бивенс со звездами шоу, в том числе Зендаей и Хантер Шефер.

В книге также можно найти заметки художницы по макияжу Дониэллы Дейви и режиссера Сэма Левинсона, работавших над костюмами героев сериала дизайнеров, например Арианны Филлипс, эссе о моде и описания костюмов персонажей.

Книга продается в интернет-магазине А24. Ее можно приобрести за 60 долларов. Издание выпущено размером 21×30 см в твердой обложке с голографическим тиснением.

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Джереми СкоттСэм Левинсон
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