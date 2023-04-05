Кинокомпания A24 опубликовала книгу о костюмах из сериала «Эйфория»

Кинокомпания A24 вместе с художницей по костюмам Хайди Бивенс создала книгу, посвященную фэшн-дизайну в культовом сериале «Эйфория». Об этом сообщил Hypebae.
Издание под названием «Мода „Эйфории“» («Euphoria Fashion») включает в себя вступление от бывшего креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта и интервью Бивенс со звездами шоу, в том числе Зендаей и Хантер Шефер.
В книге также можно найти заметки художницы по макияжу Дониэллы Дейви и режиссера Сэма Левинсона, работавших над костюмами героев сериала дизайнеров, например Арианны Филлипс, эссе о моде и описания костюмов персонажей.
Книга продается в интернет-магазине А24. Ее можно приобрести за 60 долларов. Издание выпущено размером 21×30 см в твердой обложке с голографическим тиснением.