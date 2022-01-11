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Второй сезон «Эйфории» установил рекорд по просмотрам на HBO Max

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:10

Премьера второго сезона сериала «Эйфория» с Зендаей в главной роли установила рекорд по просмотрам на HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска стримингового сервиса.

Премьера второго сезона, созданного Сэмом Левинсоном, более чем в девять раз превысила показатели дебюта первого сезона, который состоялся в июне 2019 года.

Сериал рассказывает о группе подростков, об их личных проблемах, а также об отношении к сексу и наркотикам. Он основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в 2018 году.

Помимо Зендаи в «Эйфории» снялись Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.

«Афиша Daily» поговорила с актрисами Зендая и Хантер Шефер о возвращении шоу про поколение Z после перерыва.

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