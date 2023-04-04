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Издательства будут выпускать ЛГБТ-литературу через СНГ

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:21

Издательства будут выпускать и продавать книги с упоминанием ЛГБТ-сообщества в СНГ. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, это позволит издателям оставаться на российском рынке: продажа таких книг в стране запрещена, но их покупка не наказывается. Так в Popcorn Books («Лето в пионерском галстуке») приступили к налаживанию реализации своих книг в Беларуси и Казахстане.

Литературу издательства уже можно найти на казахстанских маркетплесах Meloman, Marwin, Olx и белорусских AllBook, Oz, «КомiксКрама», MyBooks. В крупных книжных сетях Казахстана и Беларуси книги Popcorn Books пока не представлены.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 23 ноября 2022 года. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

После этого книги с ЛГБТ-персонажами сняли с продажи в онлайн-магазине «Лабиринт» и сервисе «ЛитРес». Представители последнего предложили авторам переписать произведения, чтобы они не попали под действие закона о полном запрете гей-пропаганды. Затем подобная литература исчезла из «Читай-города» и «Республики».

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