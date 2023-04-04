Издательства будут выпускать ЛГБТ-литературу через СНГ

Издательства будут выпускать и продавать книги с упоминанием ЛГБТ-сообщества в СНГ. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, это позволит издателям оставаться на российском рынке: продажа таких книг в стране запрещена, но их покупка не наказывается. Так в Popcorn Books («Лето в пионерском галстуке») приступили к налаживанию реализации своих книг в Беларуси и Казахстане.
Литературу издательства уже можно найти на казахстанских маркетплесах Meloman, Marwin, Olx и белорусских AllBook, Oz, «КомiксКрама», MyBooks. В крупных книжных сетях Казахстана и Беларуси книги Popcorn Books пока не представлены.
После этого книги с ЛГБТ-персонажами сняли с продажи в онлайн-магазине «Лабиринт» и сервисе «ЛитРес». Представители последнего предложили авторам переписать произведения, чтобы они не попали под действие закона о полном запрете гей-пропаганды. Затем подобная литература исчезла из «Читай-города» и «Республики».