Издательства будут выпускать ЛГБТ-литературу через СНГ

По данным газеты, это позволит издателям оставаться на российском рынке: продажа таких книг в стране запрещена, но их покупка не наказывается. Так в Popcorn Books («Лето в пионерском галстуке») приступили к налаживанию реализации своих книг в Беларуси и Казахстане.