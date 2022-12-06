Из магазинов «Читай-город» и «Республика» убрали книги с ЛГБТ

Пропадают книги с негетеросексуальными персонажами и из книжных Новосибирска. «На вопрос есть ли у компании, какой‑то список нежелательной литературы, менеджеры отвечают отрицательно и говорят, что сейчас это скорее самоцензура. В первую очередь на склад относят то, что публично обсуждалось политиками и общественными деятелями. Пока речь идет примерно о 10-12 книгах российских и зарубежных авторов», — пишет BFM.ru.