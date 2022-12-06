Из магазинов «Читай-город» и «Республика» убрали книги с ЛГБТ

Сети книжных «Читай-город» и «Республика» сняли с продажи некоторые произведения, где изображаются ЛГБТ-отношения. Об этом сотрудники магазинов рассказали корреспонденту «Новой газеты Европа».
По их словам, офисы компаний направили в магазины распоряжение убрать с прилавков ряд книг. Среди них «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.
На вопрос, приходило ли соответствующее распоряжение компаниям от российских властей, работники ответили, что организации обязаны соблюдать законы, узнавая их из открытых источников.
«Лето в пионерском галстуке» еще можно найти на сайте «Республики», а вот из онлайн-магазина «Читай-города» книга исчезла.
Пропадают книги с негетеросексуальными персонажами и из книжных Новосибирска. «На вопрос есть ли у компании, какой‑то список нежелательной литературы, менеджеры отвечают отрицательно и говорят, что сейчас это скорее самоцензура. В первую очередь на склад относят то, что публично обсуждалось политиками и общественными деятелями. Пока речь идет примерно о 10-12 книгах российских и зарубежных авторов», — пишет BFM.ru.
По мнению владельцев книжных, в перспективе из продажи могут пропасть сотни произведений.
Ранее книги с ЛГБТ-персонажами сняли с продажи в онлайн-магазине «Лабиринт» и сервисе «ЛитРес». Представители последнего предложили авторам переписать произведения, чтобы они не попали под действие закона о полном запрете «гей-пропаганды».