Госдума приняла во втором чтении закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Законопроект запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Изменения планируют внести в законы «О СМИ», «Об информации», «О рекламе», а также в Кодекс об административных правонарушениях.
«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — сказал спикер парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что закон принимается исключительно в интересах россиян.
Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призыва к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
В будущем фильмы, которые содержат материалы, пропагандирующие «нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения», могут лишить прокатного удостоверения. Также появится механизм, ограничивающий доступ детей до 18 лет к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста необходимо будет вводить специальные коды.
За нарушение ограничений планируется взимать штрафы. Например, за пропаганду ЛГБТ для граждан до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн или приостановление деятельности на 90 суток.
За пропаганду педофилии штраф составит до 800 тыс. рублей для физлиц и до 10 млн рублей с возможной приостановкой деятельности для компаний. Иностранцев и лиц без гражданства предлагается выдворять за пределы страны.
Вместе с тем Дума не поддержала поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх. Ранее первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости введения такой поправки для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Она также назвала игры, в которых «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», а значит, их необходимо запретить. В список вошли Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed Rogue, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, Overwatch и другие.