Госдума приняла во втором чтении закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Она также назвала игры, в которых «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», а значит, их необходимо запретить. В список вошли Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed Rogue, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, Overwatch и другие.