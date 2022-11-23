Госдума приняла во втором чтении закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — сказал спикер парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что закон принимается исключительно в интересах россиян.