Книжный магазин «Лабиринт» приостановил продажу части книг после принятия закона о «пропаганде ЛГБТ»

По словам «Коммерсанта», в других книжных сетях подобных решений не принимали. «Читай-город — Буквоед» заявил, что консультируется в данный момент с издательствами и юристами. В «Литресе» сказали, что ждут разъяснения от властей, за что именно книги могут попасть под запрет. Ozon и Wildberries начали помечать некоторые книги как «товары для взрослых».