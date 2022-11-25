Книжный магазин «Лабиринт» приостановил продажу части книг после принятия закона о «пропаганде ЛГБТ»

Книжный магазин «Лабиринт» снял с продажи части книг после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Об этом компания рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В магазине заявили, что понимают неоднозначную реакцию покупателей на решение скрыть часть товара для проверки на соответствие новому закону. Также в «Лабиринте» подчеркнули, что выступают против цензуры.
«Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. <…> Как бизнес, мы не можем себе позволить риск остановки нашей работы», — пояснили в магазине.
Там отметили, что решились на приостановку продаж некоторых издания ради того, чтобы клиенты «могли получить книги для новогодних подарков», а сотрудники не остались без работы на три месяца.
По словам «Коммерсанта», в других книжных сетях подобных решений не принимали. «Читай-город — Буквоед» заявил, что консультируется в данный момент с издательствами и юристами. В «Литресе» сказали, что ждут разъяснения от властей, за что именно книги могут попасть под запрет. Ozon и Wildberries начали помечать некоторые книги как «товары для взрослых».