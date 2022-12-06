«ЛитРес» попросит авторов переписать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ

«Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. В случае, если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — сказал директор по развитию контента.