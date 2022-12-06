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«ЛитРес» попросит авторов переписать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47

«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги, которые могут попасть под действие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию контента сервиса Евгения Селиванова.

По его словам, ответственность за нарушение закона несут правообладатели и сервис по продаже. Селиванов заметил, что книг, в которых присутствует «пропаганда» ЛГБТ, на «ЛитРес» не больше 1% от всего каталога.

«Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. В случае, если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — сказал директор по развитию контента.

Селиванов подчеркнул, что в России до сих пор нет четких критериев, по которым книгу можно отнести к подпадающим под новый закон произведениям. Однако компания провела консультации с юристами и подготовила план действий.

Ранее книги с ЛГБТ-персонажами сняли с продажи в онлайн-магазине «Лабиринт». Сети книжных «Читай-город» и «Республика» также убрали с прилавков ряд книг, среди которых «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

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Евгений Селиванов
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