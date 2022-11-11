В Беларуси рестораны «Макдоналдс» в течение нескольких недель сменят название на «Вкусно — и точка». Об этом сказано на сайте компании.
«Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости», — сказано в заявлении «Макдоналдса».
Сейчас на территории Беларуси открыто 25 ресторанов сети в шести городах. Ежегодно они обслуживают более 10 млн посетителей.
Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, что подписание договора о франчайзинге является очень важным шагом для компании. «Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес», — добавил он.
Рестораны «Вкусно — и точка» открылись в России на базе бывшего «Макдоналдса» 12 июня. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».