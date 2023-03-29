Картину Гюстава Курбе вернут наследникам ее законного владельца. В 1940-х полотно изъяли нацисты

Это решение о возврате — одно из нескольких за последнее время. Так, музей в чешском Брно вернет оригинальную партитуру Людвига ван Бетховена наследникам законных владельцев, а потомки одной из еврейских семей уже получили полотно Марка Шагала «Отец» — затем оно было продано на аукционе.