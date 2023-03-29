Картину Гюстава Курбе вернут наследникам ее законного владельца. В 1940-х полотно изъяли нацисты

Картину французского живописца, основоположника реализма Гюстава Курбе, которая во время Второй мировой войны была конфисковала нацистами, вернут наследникам законного владельца, парижского инженера Роберта Бинга, пишет The New York Times со ссылкой на документы комиссии по реституции.
Еврей по национальности, Бинг с матерью бежал из Парижа, незадолго до того как Францию оккупировали немецкие войска. Он бросил квартиру, где среди прочего хранилось и полотно Курбе.
Когда нацисты пришли к власти, работу вывезли и зарезервировали для коллекции Германа Геринга, одного из главных чиновников гитлеровской Германии. Впоследствии в рамках Нюрнбергского процесса его приговорили к смертной казни за военные преступления. Он совершил самоубийство.
После того как картина была конфискована, ее поместили в парижский музей Жё-де-пом — его оккупационные власти превратили в хранилище изъятых произведений искусства. Там работу инвентаризировали под названием «Waldlandschaft», в переводе с немецкого — «Лесной пейзаж».
Точное местонахождение полотна после войны было неизвестно до тех пор, пока в 1951 году неназванный лондонский арт-дилер не приобрел его у неназванного же швейцарского продавца.
Затем работу купил англиканский священник Эрик Милнер-Уайт. Он, в свою очередь, передал ее Музею Фицуильяма при Кембриджском университете, где она и хранится сейчас.
Там картину зарегистрировали под названием «La Ronde Enfantine» (в англоязычном варианте — «Children Dancing», «Дети танцуют»). Реституционная комиссия ни к музею, ни к преподобному Милнеру-Уайту претензий не выдвинула.
Она сочла, что Роберт Бинг был законным владельцем произведения. Наследники полагают, что полотно изначально приобрела его бабушка по материнской линии, которая коллекционировала произведения искусства и упоминалась Курбе в переписке.
Сам Бинг во время оккупации служил помощником Анри Френе, одного из лидеров французского Сопротивления — тот, помимо прочего, был редактором подпольных газет, распространявшихся в стране во время оккупации.
Бинга арестовали в Лионе в 1942-м, он находился в заключении до освобождения Франции в 1944-м. Годом позднее он был награжден медалью Сопротивления. Скончался в 1993-м. В число наследников входят жена и сын его покойного племянника.
Это решение о возврате — одно из нескольких за последнее время. Так, музей в чешском Брно вернет оригинальную партитуру Людвига ван Бетховена наследникам законных владельцев, а потомки одной из еврейских семей уже получили полотно Марка Шагала «Отец» — затем оно было продано на аукционе.