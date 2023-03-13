Рабочие нашли картину французского живописца, основоположника реализма Гюстава Курбе в подвале Пенсильванского университета — теперь спустя несколько лет реставрации и проверок ее выставили на публике, сообщает журнал Смитсоновского института.
Полотно обнаружили еще в 2016 году в ходе перестройки университетской стоматологической школы — рабочие принесли холст ее декану Лиз Кеттерлинус и спросили, что с ним делать.
У картины не было рамы, сама она была покрыта слоем грязи и хранилась в коробке с фотографиями. Кеттерлинус призвала на помощь куратора университетской коллекции искусства Линн Марсден-Атласс.
«Когда мы вытащили холст, он был примерно темно-коричневого цвета. Я не могла разобрать, что на нем изображено, но увидела три буквы: G, C, O и чуть-чуть U (на французском фамилия Курбе пишется как Courbet. — Прим. ред.)», — рассказала она и добавила, что узнала подпись.
Ее коллега по искусствоведческому департаменту, доцент Андре Домбровски, показал работу нескольким другим исследователям — результаты, по его словам, обнадеживали. «Я изначально думал, что это Курбе. У меня на этот счет не было особых сомнений», — заявил он.
Полотно отправили на реставрацию, а в 2018-м начали исследовать химический состав красок, которыми оно написано. Ученые установили, что они соответствуют XIX веку, когда жил и творил Курбе.
Тогда университет связался с Институтом Гюстава Курбе во французском Орнане — маленьком городе в восточной части Франции, где родился живописец. Картину отправили туда, ее изучение заняло несколько лет. В апреле 2022-го сотрудники института дали ответ:
Это один из трех известных вариантов сюжета под названием «Исток реки Лизон». Как картина оказалась в подвале университета? Она принадлежала Томасу Эвансу — переехавшему во Францию американскому стоматологу.
Он среди прочих обслуживал Наполеона III и его супругу императрицу Елизавету. Точное происхождение холста остается загадкой, при этом Марсден-Атласс отмечает: «За свои услуги доктор Эванс часто получал подарки: картины, предметы декора, золотые шкатулки, серебряные монеты».
Единственное сохранившееся упоминание полотна — в описи имущества Эванса после его смерти в 1897 году. Он завещал большую часть своей коллекции Пенсильванскому университету.
На его базе открыли музей и институт, которые впоследствии были преобразованы в университетскую стоматологическую школу. Большинство работ продали в 1983 году, а вырученные средства пошли в ее фонд.
Теперь картину показывают на университетской выставке «У истоков: заново открытый пейзаж Курбе». Домбровски заявил: «Это большое открытие для Пенсильванского университета, для изучения наследия Курбе и для истории французского искусства XIX века».
В этическом и эстетическом плане Гюстав Курбе противостоял академистам и романтикам, отрицал «украшательства», ратовал за натурализм, изображал бытовые сцены — потому его искусство воспринималось как грубое, антиинтеллектуальное.
В позднем творчестве он почти полностью переключился на пейзажи вроде «Истока Лизона» — ряд исследователей полагает, что это был концептуальный шаг, реакция на ход промышленной революции, бурную индустриализацию.
Был близок с Шарлем Бодлером, анархистом Пьер-Жозефом Прудоном, примкнул к Парижской коммуне, был судим, эмигрировал в Швейцарию, где и умер. Среди самых знаменитых его работ — скандальное полотно «Происхождение мира», «Похороны в Орнане» и автопортрет «Отчаявшийся».