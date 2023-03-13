«Когда мы вытащили холст, он был примерно темно-коричневого цвета. Я не могла разобрать, что на нем изображено, но увидела три буквы: G, C, O и чуть-чуть U (на французском фамилия Курбе пишется как Courbet. — Прим. ред.)», — рассказала она и добавила, что узнала подпись.