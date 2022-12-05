Музей в чешском Брно вернет оригинальную партитуру Бетховена наследникам законных владельцев

В ноябре был зафиксирован еще один случай, связанный с реституцией предметов искусства. Наследники поляка еврейского происхождения Давида Цендера вернули картину Марка Шагала «Отец», украденную нацистами во время войны, а затем продали ее. Такой метод практикуется, когда на художественную работу претендуют сразу несколько человек, пояснили в аукционном доме Phillips, который проводил сделку.