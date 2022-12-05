Музей в чешском Брно вернет оригинальную партитуру Бетховена наследникам законных владельцев

Моравский музей в чешском городе Брно вернет оригинальную партитуру одного из поздних квартетов Людвига ван Бетховена наследникам законных владельцев — это будет сделано в соответствии с законом о реституции, пишет Associated Press.
Речь идет о четвертой части шестичастного Струнного квартета № 13 си-бемоль мажор, соч. 130, который композитор создал в 1825–1826 годах в рамках работы над серией произведений по заказу русского князя Николая Голицына. Остальные части, за исключением ряда утраченных листов, хранятся в музеях, архивах и библиотеках Чехии, Франции, Германии, Польши и США.
К текущему моменту историки установили, что Бетховен, умерший в 1827 году, передал рукопись скрипачу, своему другу и секретарю Карлу Хольцу — именно о нем музыкальная шутка «Хольц играет квартеты так, будто они топчут капусту».
Затем документом владели несколько человек в Вене, а после них партитура перешла в руки семейства крупных предпринимателей и промышленников Печеков, одного из богатейших в довоенной Восточной Европе.
Во время нацистской оккупации Чехословакии в марте 1939 года семья пыталась отправить рукопись за границу по почте, однако не смогла этого сделать — такой шаг привлек внимание гестапо. Тогда нацисты попросили эксперта из Моравского музея подтвердить, что автор партитуры — Бетховен. Эксперт авторство отрицал, пытаясь уберечь документ, — и музею разрешили оставить его себе.
Печеки были вынуждены бежать из страны, спасаясь от холокоста. Их активы были конфискованы. Перебравшись в США, Франц Печек, до оккупации руководивший горнодобывающим бизнесом семьи, пытался вернуть рукопись, но безуспешно. Теперь она достанется наследникам семейства, их личности не раскрываются.
«Около 90% всех произведений искусства, разыскиваемых сегодня семьями [чье имущество было конфисковано нацистами], не были ни найдены, ни возвращены», — заявила Энн Уэббер, сопредседатель комиссии, которая занимается розыском награбленного в годы Второй мировой.
В ноябре был зафиксирован еще один случай, связанный с реституцией предметов искусства. Наследники поляка еврейского происхождения Давида Цендера вернули картину Марка Шагала «Отец», украденную нацистами во время войны, а затем продали ее. Такой метод практикуется, когда на художественную работу претендуют сразу несколько человек, пояснили в аукционном доме Phillips, который проводил сделку.