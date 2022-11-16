Картину Шагала «Отец», украденную нацистами во время Второй мировой, продали за 7,4 млн долларов

Картину Марка Шагала «Отец» (также известна как «Портрет отца») продали на аукционе Phillips в Нью-Йорке за 7,4 млн долларов. Об этом сообщает France24.
Сумма, за которую полотно ушло с молотка, не рекордная для работ Шагала (самая дорогая его картина — «Любовники» — была продана за 28,5 млн долларов в 2017-м), но у него примечательная судьба.
Шагал написал «Отца» в 1911 году после переезда из Петербурга в Париж. Спустя три года, с началом Первой мировой войны, он уехал в Россию, а когда вернулся в столицу Франции, картины там уже не было. Как говорят в Phillips, множество его произведений того периода были уничтожены.
В 1928 году холст приобрел Давид Цендер, поляк еврейского происхождения, скрипичный мастер и преподаватель музыки. Продавцом был Абе Гутнайер, польский коллекционер искусства и антиквариата. Как полотно оказалось у него — неизвестно.
Во время Второй мировой войны Цендер вместе с семьей попал в организованное нацистами на территории Польши Лодзенское гетто. Имущество мужчины, включая картину Шагала, конфисковали. Затем всю семью перевезли в Освенцим — там жена и дочь Цендера погибли. Гутнайер погиб еще раньше в другом польском гетто — Варшавском.
Сам Давид Цендер сумел выжить, в 1958-м переехал во Францию и подал запрос по поводу конфискованной картины Шагала. Согласно данным, которые приводит парижский Музей искусства и истории иудаизма, по памяти экс-владелец полотна описывал его так:
Цендер умер спустя восемь лет после переезда, так и не сумев вернуть картину. Тем временем, по информации французского Министерства культуры и аукционного дома Phillips, сам Шагал выкупил полотно, не подозревая об истории, связанной с польским гетто и Освенцимом.
Покупка, как предполагается, была совершена еще до смерти Цендера, между 1947 и 1953 годами. Работа вновь начала участвовать в выставках.
После смерти художника в 1985 году «Отец» оказался в коллекции Центра Помпиду, а затем был выставлен в упомянутом Музее искусства и истории иудаизма. В начале 2022-го французское правительство приняло закон, по которому 15 работ, принадлежавших еврейским семьям и украденных нацистами, должны быть возвращены наследникам — среди них была и картина Шагала.
Наследники, которых оказалось несколько, решили продать картину. Это распространенный сценарий в ситуации, когда произведение искусства наконец возвращено, но претендуют на него сразу несколько людей, говорят в Phillips. Имя покупателя не раскрывается.