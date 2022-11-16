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Картину Шагала «Отец», украденную нацистами во время Второй мировой, продали за 7,4 млн долларов
Денис Ламехов
Сегодня в 18:49

Картину Марка Шагала «Отец» (также известна как «Портрет отца») продали на аукционе Phillips в Нью-Йорке за 7,4 млн долларов. Об этом сообщает France24.

Сумма, за которую полотно ушло с молотка, не рекордная для работ Шагала (самая дорогая его картина — «Любовники» — была продана за 28,5 млн долларов в 2017-м), но у него примечательная судьба.

Шагал написал «Отца» в 1911 году после переезда из Петербурга в Париж. Спустя три года, с началом Первой мировой войны, он уехал в Россию, а когда вернулся в столицу Франции, картины там уже не было. Как говорят в Phillips, множество его произведений того периода были уничтожены.

В 1928 году холст приобрел Давид Цендер, поляк еврейского происхождения, скрипичный мастер и преподаватель музыки. Продавцом был Абе Гутнайер, польский коллекционер искусства и антиквариата. Как полотно оказалось у него — неизвестно.

Во время Второй мировой войны Цендер вместе с семьей попал в организованное нацистами на территории Польши Лодзенское гетто. Имущество мужчины, включая картину Шагала, конфисковали. Затем всю семью перевезли в Освенцим — там жена и дочь Цендера погибли. Гутнайер погиб еще раньше в другом польском гетто — Варшавском.

Сам Давид Цендер сумел выжить, в 1958-м переехал во Францию и подал запрос по поводу конфискованной картины Шагала. Согласно данным, которые приводит парижский Музей искусства и истории иудаизма, по памяти экс-владелец полотна описывал его так:

«Картина была контрастной, лицо белое. На нем выделялись темные глаза, обрамленные красным. Густые волосы, свисавшие кудрями из‑под кепки, густая борода, седые усы. Фон очень красочный, нанесен густо. До сих пор помню, что кепка была немного повернута набок, козырек смотрел влево».

Цендер умер спустя восемь лет после переезда, так и не сумев вернуть картину. Тем временем, по информации французского Министерства культуры и аукционного дома Phillips, сам Шагал выкупил полотно, не подозревая об истории, связанной с польским гетто и Освенцимом.

Покупка, как предполагается, была совершена еще до смерти Цендера, между 1947 и 1953 годами. Работа вновь начала участвовать в выставках.

После смерти художника в 1985 году «Отец» оказался в коллекции Центра Помпиду, а затем был выставлен в упомянутом Музее искусства и истории иудаизма. В начале 2022-го французское правительство приняло закон, по которому 15 работ, принадлежавших еврейским семьям и украденных нацистами, должны быть возвращены наследникам — среди них была и картина Шагала.

Наследники, которых оказалось несколько, решили продать картину. Это распространенный сценарий в ситуации, когда произведение искусства наконец возвращено, но претендуют на него сразу несколько людей, говорят в Phillips. Имя покупателя не раскрывается.

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