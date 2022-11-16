Картину Шагала «Отец», украденную нацистами во время Второй мировой, продали за 7,4 млн долларов

Шагал написал «Отца» в 1911 году после переезда из Петербурга в Париж. Спустя три года, с началом Первой мировой войны, он уехал в Россию, а когда вернулся в столицу Франции, картины там уже не было. Как говорят в Phillips, множество его произведений того периода были уничтожены.