Тогда она предприняла попытку скрыться и находилась в бегах до весны 1943-го, но была арестована и отправлена в Освенцим. Убита в 1944 году вместе с дочерью Луизой Генриеттой и вторым мужем Гербертом Эмилем Леопольдом Хейном. Другие ее дети (в прессе сообщается, что всего Штерн-Липпманн родила четверых) остались живы.