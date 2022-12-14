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Конфискованную нацистами раннюю работу Кандинского вернут потомкам владельцев — им помогла открытка
Денис Ламехов
Сегодня в 14:57

Музей Ван Аббе в голландском Эйндховене вернет картину Василия Кандинского «Церковь в Мурнау» (1910) наследникам еврейской семьи, у которой она была изъята во время Второй мировой войны. О сюжете рассказывает The Art Newspaper.

Речь идет о потомках жившей в Берлине Йоханны Маргарет Штерн-Липпманн — до Второй мировой войны она занималась коллекционированием предметов искусства. В собрании Штерн-Липпманн были работы как ее современников вроде Анри Фантен-Латура, Макса Либермана и того же Кандинского, так и полотна эпохи Раннего Возрождения и множество других произведений.

После прихода к власти национал-социалистов и старта репрессий против немецких евреев она бежала вглубь Германии, затем — через Швейцарию в Амстердам, где уже обосновалась часть ее родственников.

© Василий Кандинский. Церковь в Мурнау, 1910. Изображение: restitutiecommissie.nl

10 мая 1940 года немецкие войска вторглись в Нидерланды, спустя пять дней нидерландские вооруженные силы капитулировали — Штерн-Липпманн оказалась в оккупации. Она пыталась получить выездную визу, сдав в обмен одно из полотен Фантен-Латура в нацистскую реквизиционную комиссию, однако документ ей не выдали.

Тогда она предприняла попытку скрыться и находилась в бегах до весны 1943-го, но была арестована и отправлена в Освенцим. Убита в 1944 году вместе с дочерью Луизой Генриеттой и вторым мужем Гербертом Эмилем Леопольдом Хейном. Другие ее дети (в прессе сообщается, что всего Штерн-Липпманн родила четверых) остались живы.

Двенадцать потомков женщины несколько лет пытались вернуть раннюю картину Кандинского: наиболее ранние упоминания этого процесса в открытых источниках датированы 2011 годом. В 2018-м нидерландская комиссия по реституции отклонила иск. Причина — «недостаточное количество фактов и точно установленных обстоятельств» того, что Штерн-Липпманн лишилась полотна именно при нацистском режиме.

Однако сейчас решение было пересмотрено: истцы предоставили суду ряд новых доказательств. В частности, им помогла почтовая открытка, датированная 1966 годом. Точное ее содержание The Art Newspaper не приводит, но известно, что в тексте один из потомков женщины называет утраченное полотно «нашим Кандинским».

«Маргарет Штерн-Липпманн была еврейкой, и, следовательно, на основании утвержденной правительством системы оценки утрата владения не была добровольной, если нет явных доказательств обратного», — указывает комиссия по реституции, комментируя решение о возврате картины.

Рыночная стоимость работы неизвестна, но другое полотно Кандинского из серии, посвященной пейзажам Мурнау (художник жил в этом немецком городке в начале XX века со своей спутницей и музой Габриэль Мюнтер), было продано в 2017 году за 26,6 млн долларов.

Это решение о возврате — одно из нескольких за последнее время. Так, музей в чешском Брно вернет оригинальную партитуру Людвига ван Бетховена наследникам законных владельцев, а потомки одной из еврейских семей уже получили полотно Марка Шагала «Отец» — затем оно было продано на аукционе.

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Василий КандинскийЛюдвиг БетховенМарк Шагал
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