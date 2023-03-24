Кремль не будет выключать подсветку в рамках «Часа Земли»

Российские природоохранные и экологические организации написали Владимиру Путину открытое письмо с просьбой исключить WWF из списка иноагентов. Решение ведомства они посчитали ошибочным, несправедливым и необоснованным. Оно противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность по защите природы и благотворительность не относятся к политической деятельности, заявили авторы письма. Они подчеркнули, что фонд с 1994 года защищает редкие виды и сохраняет природу России.