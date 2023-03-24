Кремль не будет выключать подсветку в рамках «Часа Земли»

В этом году Кремль не будет принимать участия в акции «Час Земли», поскольку организатор мероприятия Всемирный фонд дикой природы (WWF)* внесен Минюстом в реестр иноагентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сказал, что больше «ему нечего добавить по этой теме».
Всемирный фонд дикой природы ограничился онлайн-форматом проведения «Часа Земли» в России, чтобы не нарушать закон, пояснили там. «„Час Земли“ и символическое выключение света стали общей доброй традицией, экологическим „Новым годом“, который отменять нельзя», — подчеркнули в организации.
Слоган «Часа Земли-2023» — «Сохрани красоту», рассказали «Афише Daily» в фонде еще до его внесения в список иностранных агентов. По счету это будет 15-й «Час Земли» в России. Акция стартует 25 марта, в 20.30 по локальному времени.
Впервые акция «Час Земли» прошла в РФ в 2009 году. К настоящему моменту об акции знают 46% россиян, 53% из которых в ней участвуют.
Минюст внес Всемирный фонд дикой природы в реестр иноагентов 10 марта. Решение объяснили тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. По версии ведомства, представители WWF под видом деятельности по защите природы «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Фонд назвал получение статуса необоснованным и пообещал это оспорить.
Российские природоохранные и экологические организации написали Владимиру Путину открытое письмо с просьбой исключить WWF из списка иноагентов. Решение ведомства они посчитали ошибочным, несправедливым и необоснованным. Оно противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность по защите природы и благотворительность не относятся к политической деятельности, заявили авторы письма. Они подчеркнули, что фонд с 1994 года защищает редкие виды и сохраняет природу России.
* Всемирный фонд дикой природы (WWF) внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.