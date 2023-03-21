Российские экологические организации попросили Путина исключить WWF* из иноагентов

«Это решение не только удар для более 1,5 млн граждан нашей страны — сторонников фонда в России, но и для миллионов россиян, кто знает о работе фонда как одной из самых известных и авторитетных природоохранных организаций в нашей стране. Это решение подрывает доверие к заявлениям первых лиц страны о том, что сохранение уникального биоразнообразия и дикой природы является безусловным приоритетом для России», — сказано в обращении.