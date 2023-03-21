Российские экологические организации попросили Путина исключить WWF* из иноагентов

Российские природоохранные и экологические организации написали Владимиру Путину открытое письмо с просьбой исключить Всемирный фонд дикой природы* (WWF) из списка иностранных агентов. Обращение опубликовано на сайте объединения российских экологических организаций «Заповедный альянс».
Экологи считают, что признание WWF иноагентом — ошибочно, несправедливо и необоснованно. Оно противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность по защите природы и благотворительность не относятся к политической деятельности, говорят авторы письма. Они подчеркивают, что фонд с 1994 года защищает редкие виды и сохраняет природу России.
«Это решение не только удар для более 1,5 млн граждан нашей страны — сторонников фонда в России, но и для миллионов россиян, кто знает о работе фонда как одной из самых известных и авторитетных природоохранных организаций в нашей стране. Это решение подрывает доверие к заявлениям первых лиц страны о том, что сохранение уникального биоразнообразия и дикой природы является безусловным приоритетом для России», — сказано в обращении.
Там отмечается, что за 28 лет работы в России фонд реализовал более 1500 проектов, при его поддержке были созданы и расширены свыше 145 объектов особо охраняемых природных территорий РФ. Фонд боролся против проектов, разрушающих природу. При его содействии был перенесен нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» на 400 километров от озера Байкал.
В письме отмечается, что среди сотрудников WWF 130 российских граждан. В том числе два кавалера ордена Почета России, шесть заслуженных экологов, 16 кандидатов наук, 14 почетных работников охраны природы и один лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов. «Все они внесли огромный вклад в дело изучения и сохранения природы России», — отмечают авторы.
«В 2014 году Вы, Владимир Владимирович, поздравили Всемирный фонд природы с 20-летием деятельности в России. Вы особо отметили такие проекты фонда, как восстановление популяции европейского зубра, защита снежного барса от браконьерства, сохранение амурского тигра, сбережение уникальной природы Арктического региона», — добавляют они.
На момент публикации заметки под открытым письмом подписались 62 российские экологические организации.
Минюст внес Всемирный фонд дикой природы в реестр иноагентов 10 марта. Решение объяснили тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. По версии ведомства, представители WWF под видом деятельности по защите природы «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Фонд назвал получение статуса необоснованным и пообещал это оспорить.
* Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.