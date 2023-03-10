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Минюст признал иноагентами Сергея Гуриева, Геннадия Гудкова, Никсель Пиксель и два фонда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:11

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, блогершу Веронику Водвуд (Никсель Пиксель), Всемирный фонд природы и фонд «Свободная Бурятия». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо них иноагентами Минюст признал экс-руководителя «Яндекс Новостей» Льва Гершензона и Даниила Губарева. К моменту написания заметки в реестре числятся 559 физических лиц.

Все пополнившие реестр иноагентов либо «распространяли материалы, созданные иностранными агентами», либо «принимали участие в создании», либо «получали денежные средства от иностранных источников», утверждает ведомство.

* Юрий Дудь признан Минюстом СМИ — иностранным агентом.

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Сергей ГуриевГеннадий ГудковДаниил ГубаревЮрий Дудь
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