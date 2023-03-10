Минюст признал иноагентами Сергея Гуриева, Геннадия Гудкова, Никсель Пиксель и два фонда

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, блогершу Веронику Водвуд (Никсель Пиксель), Всемирный фонд природы и фонд «Свободная Бурятия». Об этом сообщается на сайте ведомства.