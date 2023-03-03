В России в 15-й раз пройдет акция «Час Земли»

3 марта, во Всемирный день дикой природы WWF России запускает кампанию «Час Земли-2023». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.
Сама акция, когда миллионы людей символически выключают свет и бытовые приборы, состоится 25 марта в 20.30 по местному времени. В России она пройдет уже в 15-й раз.
Слоган «Часа Земли-2023» — «Сохрани красоту». «В России есть огромное количество природных достопримечательностей, о которых многие могли даже не слышать. Например, есть самый северный на планете лиановый лес, есть поражающие воображение песчаные барханы, есть уникальная популяция кита. Многие сейчас открывают для себя эти чудеса благодаря развитию внутреннего туризма. Но чрезвычайно важно осознавать, что вся эта красота очень хрупкая, и если мы не будем бережно к ней относиться, то можем ее потерять», — сказал директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.
На официальном сайте «Часа Земли» можно подписаться на регулярные пожертвования, стать волонтером, получить подборку фотографий и поддержать проект «Выдай паспорт снежному барсу», направленный на изучение и сохранение этого редкого вида животных. А еще там можно пройти викторину «Узнай родную красоту», где нужно угадать, какая из фотографий природы сделана в России.
Впервые акция «Час Земли» прошла в России в 2009 году. К настоящему моменту об акции знают 46% россиян, из которых 53% в ней участвуют.