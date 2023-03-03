В России в 15-й раз пройдет акция «Час Земли»

Слоган «Часа Земли-2023» — «Сохрани красоту». «В России есть огромное количество природных достопримечательностей, о которых многие могли даже не слышать. Например, есть самый северный на планете лиановый лес, есть поражающие воображение песчаные барханы, есть уникальная популяция кита. Многие сейчас открывают для себя эти чудеса благодаря развитию внутреннего туризма. Но чрезвычайно важно осознавать, что вся эта красота очень хрупкая, и если мы не будем бережно к ней относиться, то можем ее потерять», — сказал директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.