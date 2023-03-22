WWF* не будет организовывать в РФ мероприятия в рамках «Часа Земли». Акция пройдет в онлайне

Всемирный фонд дикой природы* (WWF) не будет организовывать в РФ мероприятия в рамках акции «Час Земли» 25 марта. Акция в стране пройдет в онлайне, сообщается в телеграм-канале организации.
«В соответствии с требованиями закона в этом году мы не будем организовывать мероприятий, но „Час Земли“ и символическое выключение света стали общей доброй традицией, экологическим „Новым годом“, который отменять нельзя», — заявили в WWF.
Слоган «Часа Земли-2023» — «Сохрани красоту», рассказали «Афише Daily» в Фонде еще до его внесения в список иностранных агентов. По счету это будет 15-й «Час Земли» в России. Акция стартует в 20.30 по локальному времени.
Впервые акция «Час Земли» прошла в России в 2009 году. К настоящему моменту об акции знают 46% россиян, из которых 53% в ней участвуют.
Минюст внес Всемирный фонд дикой природы в реестр иноагентов 10 марта. Решение объяснили тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. По версии ведомства, представители WWF под видом деятельности по защите природы «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Фонд назвал получение статуса необоснованным и пообещал это оспорить.
Накануне российские природоохранные и экологические организации написали Владимиру Путину открытое письмо с просьбой исключить WWF из списка иноагентов. Решение ведомства они посчитали ошибочным, несправедливым и необоснованным. Оно противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность по защите природы и благотворительность не относятся к политической деятельности, заявили авторы письма. Они подчеркнули, что фонд с 1994 года защищает редкие виды и сохраняет природу России.
* Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.