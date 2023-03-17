Обвинившая Канье Уэста в нападении женщина отозвала претензии к нему

Это еще один в череде скандалов, связанных с поступками и заявлениями Уэста. В 2022-м он отметился антисемитскими высказываниями, выразил симпатию Гитлеру, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, за что соцсеть в очередной раз заблокировала его учетную запись. В результате он потерял ряд контрактов, включая Balenciaga и adidas, и перестал быть миллиардером.