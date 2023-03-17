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Обвинившая Канье Уэста в нападении женщина отозвала претензии к нему

Денис Ламехов
Сегодня в 16:43

Американский рэпер и предприниматель Канье Уэст избежал предъявления обвинений в нападении на фанатку, которая пыталась снять его на смартфон 2023 года, пишет TMZ со ссылкой на калифорнийских правоохранителей.

Личность женщины не раскрывается. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в январе 2023 года. Полиция получила видеозапись конфликта, на которой показано, как Канье заявляет: «Перестаньте направлять на меня свою камеру». Женщина продолжает запись.

Она успевает произнести: «Вы же знаменитость». Тогда он выхватывает телефон и с размаху кидает его прочь. В итоге, как сообщает TMZ, ущерб был нанесен только тридцатидолларовому (примерно 2300 рублей по текущему курсу) чехлу для смартфона. Остальные обвинения женщина отозвала.

Это еще один в череде скандалов, связанных с поступками и заявлениями Уэста. В 2022-м он отметился антисемитскими высказываниями, выразил симпатию Гитлеру, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, за что соцсеть в очередной раз заблокировала его учетную запись. В результате он потерял ряд контрактов, включая Balenciaga и adidas, и перестал быть миллиардером.

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