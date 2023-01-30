Полиция начала расследование в отношении Канье Уэста. Его подозревают в нападении на женщину

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста: музыканта подозревают в нападении на женщину, которая снимала его на видео, пишет NME.
Личность женщины не раскрывается. Полиция получила видеозапись конфликта, на которой показано, как Канье заявляет: «Перестаньте направлять на меня свою камеру». Женщина продолжает запись и успевает сказать: «Вы же знаменитость». Тогда он выхватывает телефон и с размаху кидает его прочь.
Предположительно, запись именно этого инцидента появилась в сети накануне. О конкретных статьях и уровне санкций, которые грозят музыканту, если его вина будет доказана, а также о привлечении к делу свидетелей или адвокатов не сообщается.
Этот случай — еще один в череде скандалов, где фигурирует имя Уэста. В начале октября во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.
Затем он потерял совместные проекты с Balenciaga и adidas, отметился антисемитскими высказываниями, выразил симпатию Гитлеру, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, за что Twitter в очередной раз заблокировал его учетную запись.