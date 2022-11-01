adidas разорвал контракт с Канье Уэстом

В конце октября спортивный бренд adidas разорвал контракт с музыкантом, дизайнером и предпринимателем Канье Уэстом на фоне его ксенофобных высказываний. С 2016 года в рамках соглашения выпускались товары с использованием бренда Yeezy — права на него принадлежат Канье. Ресурс The Fashion Law, посвященный юридическим вопросам индустрии моды, разобрался в возможных последствиях для сторон — выбрали главное из материала.
Со ссылкой на данные аналитиков инвестбанка Cowen издание указывает, что ежегодно сделка с Уэстом приносила adidas 4–8% от всей выручки. В 2021 году она превысила 25 млрд долларов США. В таком случае эта сумма составляет от 1 до 2 млрд долларов. Потери на уровне чистой прибыли — 246 миллионов долларов.
Сам Канье также лишится ощутимой доли дохода. В 2020-м Bank of America оценил одну только кроссовочную часть его бизнеса в 3 миллиарда долларов. У швейцарского аналитического конгломерата другие данные: на кроссовки и одежду бренда Yeezy приходится 3,2 до 4,7 млрд долларов — сюда же включен контракт с adidas. Forbes писал, что после его расторжения рэпер потерял статус миллиардера.
Заключив сделку со спортивной компанией шесть лет назад, он передал ей лицензию на бренд Yeezy. В обмен Уэст начал получать лицензионные отчисления — порядка 15% от продаж вещей из совместной коллекции, указывает The Fashion Law.
Принадлежащая рэперу компания Mascotte Holdings — единственный владелец прав на торговые марки Yeezy и YZY применительно к одежде и обуви. Так, Канье Уэст одновременно извлекает из товарных знаков доход и, как утверждает издание, «сохраняет полные права собственности» на свои бренды.
adidas, в свою очередь, отвечал за дизайн и производство — он и получил права на выпущенные дизайны. Были зарегистрированы соответствующие товарные знаки, авторские права и патенты. По данным The Fashion Law, диапазон прав — от товарного знака SPLY-350 до патентов на дизайн кроссовок Yeezy Boost.
Как спортивный бренд избежит нарушения условий контракта с Канье?
TFL считает, что в договоре может присутствовать определенного рода «пункт о морали» — положение, обыкновенно препятствующее поведению или высказываниям, которые могут бросить тень на репутацию компании.
В компании заявили: «adidas не потерпит антисемитизма и другого рода враждебных высказываний. Недавние комментарии и действия Йе являются неприемлемыми, ненавистническими и опасными, они нарушают такие ценности компании, как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость».
Что adidas будет делать с уже произведенными вещами Yeezy?
Он может продать их аутлетам или реселлерам, а также отправить на продажу на рынки, где «последствия заявлений Канье Уэста не столь выражены». Другой возможный вариант — уничтожение товаров.
Как компания сможет распоряжаться дизайном?
«adidas подчеркивает, что является „единственным владельцем всех прав на дизайн существующих товаров“ в рамках совместного проекта, но это не означает наличие четкого дальнейшего пути. Для компании может стать реальным риск ответственности за нарушение прав на товарный знак. Например, если она будет использовать имя Yeezy без разрешения Уэста для продажи обуви, даже если она владеет дизайном», — пишет The Fashion Law.