adidas разорвал контракт с Канье Уэстом

«adidas подчеркивает, что является „единственным владельцем всех прав на дизайн существующих товаров“ в рамках совместного проекта, но это не означает наличие четкого дальнейшего пути. Для компании может стать реальным риск ответственности за нарушение прав на товарный знак. Например, если она будет использовать имя Yeezy без разрешения Уэста для продажи обуви, даже если она владеет дизайном», — пишет The Fashion Law.