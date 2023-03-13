Исполнительница главной роли «Уэнсдэй» Дженна Ортега не думала, что сериал и танец ее персонажа станут настолько популярными. В интервью The Times она призналась, что не хотела такого количества внимания к этой сцене — и на то есть причина.
Ортега сказала, что, после того как танец завирусился в сети, ей приходилось изображать восторг. «„О, вау!“ Но в глубине души я надеялась, что люди не будут уделять столько внимания этому фрагменту. Это дезориентирует», — поделилась актриса.
В четвертом эпизоде ученики академии для изгоев «Невермор» приходят на дискотеку. Там же появляется Уэнсдэй Аддамс в черном платье и начинает танцевать под песню «Goo Goo Muck» The Cramps. Она совершает необычные движения — в некоторые моменты кажется, будто она марионетка, которую дергают за нити.
Ортега сама придумала движения танца, вдохновившись Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню «The Rich Man’s Frug», Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х. А в момент самих съемок она болела COVID-19.
«Уэнсдэй», рассказывающий о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс, стал самым успешным релизом среди англоязычных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Шоу стало новым рекордсменом по продолжительности просмотра в первую неделю после выхода (341,2 млн часов), обогнав четвертый сезон «Очень странных дел».