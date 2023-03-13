Реклама
Новости

«Это дезориентирует»: Дженна Ортега — о популярности танца Уэнсдэй и притворном восторге

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:40

Исполнительница главной роли «Уэнсдэй» Дженна Ортега не думала, что сериал и танец ее персонажа станут настолько популярными. В интервью The Times она призналась, что не хотела такого количества внимания к этой сцене — и на то есть причина.

Ортега сказала, что, после того как танец завирусился в сети, ей приходилось изображать восторг. «„О, вау!“ Но в глубине души я надеялась, что люди не будут уделять столько внимания этому фрагменту. Это дезориентирует», — поделилась актриса.

При этом в момент пика популярности Netflix запустил бесконечную трансляцию этого отрывка на ютубе.

В четвертом эпизоде ученики академии для изгоев «Невермор» приходят на дискотеку. Там же появляется Уэнсдэй Аддамс в черном платье и начинает танцевать под песню «Goo Goo Muck» The Cramps. Она совершает необычные движения — в некоторые моменты кажется, будто она марионетка, которую дергают за нити.

Ортега сама придумала движения танца, вдохновившись Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню «The Rich Man’s Frug», Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х. А в момент самих съемок она болела COVID-19.

«Уэнсдэй», рассказывающий о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс, стал самым успешным релизом среди англоязычных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Шоу стало новым рекордсменом по продолжительности просмотра в первую неделю после выхода (341,2 млн часов), обогнав четвертый сезон «Очень странных дел».

Подробности по теме
Движения марионетки и невозмутимость: танец главной героини «Уэнсдэй» покорил зрителей
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Дженна ОртегаБоб ФоссЛиза Лоринг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»