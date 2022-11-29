Сериал «Уэнсдей» побил рекорд просмотров англоязычных шоу на первой неделе после релиза

Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел 27 мая 2022 года. Его смотрели в течение первой недели после релиза на протяжении 335,01 млн часов. Самым успешным шоу среди всех проектов Netflix стал корейский сериал «Игра в кальмара» — его пользователи платформы смотрели 571 млн часов.