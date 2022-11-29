Сериал «Уэнсдей» побил рекорд просмотров англоязычных шоу на первой неделе после релиза

Сериал «Уэнсдей», рассказывающий о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, стал самым успешным релизом среди англоязычных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом платформа рассказала в твиттере.
Шоу стало новым рекордсменом по продолжительности просмотра в первую неделю после выхода. В совокупности пользователи сервиса смотрели «Уэнсдей» на протяжении 341,2 млн часов.
«Сериал с Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 странах, побив рекорд четвертого сезона „Очень странных дел“», — добавили в Netflix.
Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел 27 мая 2022 года. Его смотрели в течение первой недели после релиза на протяжении 335,01 млн часов. Самым успешным шоу среди всех проектов Netflix стал корейский сериал «Игра в кальмара» — его пользователи платформы смотрели 571 млн часов.
«Уэнсдей» появился на Netflix 23 ноября. В сериале снялись Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Кэтрин Зета-Джонс («Легенда Зорро»), Луис Гусман («Вне поля зрения»), Кристина Риччи («Семейка Аддамс»), Рики Линдхоум и Эмма Майерс.
«Афиша Daily» рассказала о шоу подробнее, а также опубликовала вирусный танец главной героини сериала. Трейлер проекта можно посмотреть здесь.