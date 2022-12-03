Netflix запустил круглосуточную ютьюб-трансляцию отрывка с танцем Уэнсдэй Аддамс

Netflix запустил бесконечную трансляцию на ютьюбе с завирусившимся в соцсетях отрывком из сериала «Уэнсдэй». На нем героиня Дженны Ортеги танцует оригинальный танец под песню «Goo Goo Muck» The Cramps.
На момент написания заметки эфир идет уже 21 час.
Танец Уэнсдэй Аддамс на дискотеке в четвертом эпизоде стал визитной карточкой сериала. Пользователи соцсетей пытаются повторить движения актрисы Ортеги, которые она придумала сама за несколько дней до съемок.
«Уэнсдэй», рассказывающий о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс, стал самым успешным релизом среди англоязычных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Шоу стало новым рекордсменом по продолжительности просмотра в первую неделю после выхода (341,2 млн часов), обогнав четвертый сезон «Очень странных дел».