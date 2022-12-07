Дженна Ортега болела COVID-19, когда снимала танцевальную сцену в «Уэнсдей»

Поклонники обвинили Netflix в принуждении Ортеги к съемкам при ее плохом самочувствии. Критике со стороны пользователей подвергся и создатель шоу Тим Бертон: «Это даже не одиночный кадр, это была буквально целая сцена в танцевальном клубе с участием множества людей. Я не виню Дженну, потому что она вовремя проинформировала [о состоянии здоровья], но я думаю, что продолжать съемки было крайне безответственно со стороны создателей, тем более что в них участвовала толпа».