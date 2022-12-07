Дженна Ортега болела COVID-19, когда снимала танцевальную сцену в «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега рассказала в интервью NME, что болела COVID-19 во время съемок танцевальной сцены в сериале «Уэнсдей». Она сделала паузу в работе после того, как диагноз подтвердился.
По словам Ортеги, в день съемки она чувствовала себя плохо, хотя болеет редко и без тяжелых симптомов. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина или маленький гоблин вырвался у меня из горла и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, пока мы ждали положительного результата», — рассказала актриса.
Продюсерская компания MGM заявила изданию, что во время работы «соблюдались строгие COVID-протоколы, и как только положительный тест подтвердился, съемки с Дженной приостановили».
«Я попросила переделать [танцевальную сцену], но у нас не было времени. Я думаю, что, возможно, я могла бы сделать ее немного лучше», — сказала исполнительница роли Уэнсдэй Аддамс.
Поклонники обвинили Netflix в принуждении Ортеги к съемкам при ее плохом самочувствии. Критике со стороны пользователей подвергся и создатель шоу Тим Бертон: «Это даже не одиночный кадр, это была буквально целая сцена в танцевальном клубе с участием множества людей. Я не виню Дженну, потому что она вовремя проинформировала [о состоянии здоровья], но я думаю, что продолжать съемки было крайне безответственно со стороны создателей, тем более что в них участвовала толпа».