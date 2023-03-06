Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One отложили до 5 мая

Релиз игры Hogwarts Legacy, основанной на серии книг и фильмов «Гарри Поттер», для консолей PlayStation 4 и Xbox One перенесли с 4 апреля на 5 мая. Об этом студия-разработчик Avalanche Software сообщил в твиттере.
Представители компании отметили, что «переполнены благодарностью» за тот отклик, с которым поклонники франшизы встретили новую игру. Однако отметили, что работа команды еще не окончена.
«Команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшие возможности для всех платформ, и нам нужно больше времени, чтобы сделать это», — заявили в Avalanche Software.
Ранее, в декабре 2022 года, студия уже откладывала выход Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One. Игру обещали выпустить на два месяца позже, чем она станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Hogwarts Legacy позволяет игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из ее студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект студии Avalanche Software и включала его в перечень самых ожидаемых релизов.
В сети выходил официальный трейлер игры. В нем можно было увидеть Большой зал Хогвартса, читальный зал библиотеки, классные комнаты и оранжерею, а также находящуюся неподалеку от замка деревню Хогсмид. Также создатели Hogwarts Legacy показывали геймплей и публиковали рум-туры по гостиным четырех факультетов.
Сразу после релиза Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch — за игрой одновременно наблюдали более 1,143 млн пользователей. Тем не менее, организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров Games Done Quick запретили во время мероприятия проходить игру (возможно, из‑за обвинений Джоан Роулинг в трансфобии). Про скандал, связанный с Hogwarts Legacy, мы рассказывали здесь.