Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One отложили до 5 мая

Сразу после релиза Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch — за игрой одновременно наблюдали более 1,143 млн пользователей. Тем не менее, организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров Games Done Quick запретили во время мероприятия проходить игру (возможно, из‑за обвинений Джоан Роулинг в трансфобии). Про скандал, связанный с Hogwarts Legacy, мы рассказывали здесь.