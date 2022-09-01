Создатели Hogwarts Legacy показали гостиные факультетов и другие детали интерьера школы волшебства

Создатели видеоигры Hogwarts Legacy опубликовали новые ролики, демонстрирующие геймплей и дизайн грядущего релиза. Они появились на ютьюб-каналах Wizarding World и Hogwarts Legacy.

Выход видео приурочили к началу учебного года. В основном ролике рассказывается об игре, возможности создания собственных персонажей и включенной в Hogwarts Legacy магии, в том числе — волшебных растениях и диковинных животных.

В ролике можно увидеть детали интерьера школы чародейства и волшебства Хогвартс: массивные каменные лестницы, готические своды и колонны с капителями, мрачные коридоры, зеленые сады, кухни эльфов-домовиков и, конечно, гостиные факультетов.

«Лабиринты и холлы наполнены магией, жизнью и секретами. Команда Avalanche — настоящие фанаты, и они взяли больше, чем просто несколько слов, строк и страниц из историй Роулинг, чтобы быть уверенными, что игроки смогут найти удивительные детали: от гобеленов до комнаты трофеев», — сказали в фичуретке.

Гостиным посвящены отдельные видео-румтуры. Они позволяют взглянуть на эффектное оформление каждой комнаты, принадлежащей студентам Слизерина, Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана.

Каждая гостиная, как можно увидеть в роликах, выполнена в своем неповторимом стиле. Помещение Слизерина выглядит наиболее мрачным, со средневековыми фресками на стенах, светлой мебелью и большими стеклянными окнами.

Комнаты Гриффиндора в соответствиями с описаниями Джоан Роулинг очаровывают уютом. Они оформлены в красных тонах, с использованием деревянного декора и обилием красочных ковров на полах и стенах.

Гостиная Когтеврана представляет собой светлое и элегантное помещение с собственной библиотекой, стрельчатыми панорамными окнами до пола и куполообразными сводами с синей отделкой.

«Те, кто обладает завидным умом, могут подняться в другую башню Хогвартса, отгадав загадку и пройдя в общую комнату Когтеврана. Любовь к знанию и креативности, музыке и искусствам отражена в ярко освещенном помещении, украшенном резным деревом и камнем», — рассказали в фичуретке.

Общий зал Пуффендуя оказывается самым зеленым из всех комнат. В нем можно увидеть множество растений: они расположены в горшках на столах, вазонах на полу и подвесных кашпо под резными конструкциями, украшающими второй ярус гостиной.

«Возможно, самая уютная из гостиных освещена естественным светом, проходящим сквозь крышу», — отметили в фичуретке.

Ранее в сети выходил официальный трейлер Hogwarts Legacy. В нем можно было увидеть Большой зал Хогвартса, читальный зал библиотеки, классные комнаты и оранжерею, а также находящуюся неподалеку от замка деревню Хогсмид.

Hogwarts Legacy станет доступна 10 февраля 2023 года для пользователей ПК, PlayStation и Xbox. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект и включала его в перечень самых ожидаемых релизов. На геймплей игры можно в деталях посмотреть здесь.

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