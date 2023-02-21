Организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров запретили играть в Hogwarts Legacy

Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказался исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.