Организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров запретили играть в Hogwarts Legacy

Организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров Games Done Quick запретили участие в мероприятии игрокам, специализирующимся на прохождении Hogwarts Legacy и других игр по мотивам «Гарри Поттера».
Причины такого запрета устроители марафона не объяснили. В перечень игр, которые не допускаются к GDQ, также входят Air Control, God of War 2005 года, серия Hunniepop, Rocko’s Quest, Five Nights at Freddy’s, Kurovadis и другие.
В правилах регистрации на участие указано, что в будущем Hogwarts Legacy и другие игры, связанные с серией романов Джоан Роулинг, могут быть разрешены. Аналогичная пометка сделана и для Five Nights at Freddy’s.
«Этот список не является исчерпывающим и может быть изменен в любое время по собственному усмотрению Игрового комитета и руководства Games Done Quick», — заявили на сайте марафона.
В СМИ отметили, что временный бан Hogwarts Legacy может быть связан с высказываниями Джоан Роулинг о трансгендерных людях. За них писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии.
Скандал с Джоан Роулинг начался с того, что автор «Гарри Поттера» написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.