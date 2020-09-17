Сюжет нового экшна развернется в XIX веке, задолго до событий серии книг Джоан Роулинг и даже событий из кинофраншизы «Фантастические твари». Главным героем игры станет юный волшебник, ученик школы волшебства Хогвартс, который получил доступ к некой древней тайне, способной расколоть мир магов.

В сети появился официальный трейлер новой игры по вселенной « Гарри Поттера » — «Hogwarts Legacy». Новинку представила компания Avalanche Software.

Судя по трейлеру, игроков в «Hogwarts Legacy» ожидает открытый фантастический мир, возможность кастомизации персонажа, создание зелий и обучение заклинаниям.

«Откройте для себя ощущения от жизни в Хогвартсе — вы будете искать союзников, сразитесь с темными волшебниками и, в конечном итоге, определите судьбу волшебного мира», — говорится на официальном сайте игры.

«Hogwarts Legacy» станет доступна в 2021 году для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.