Hogwarts Legacy побила рекорд по просмотрам на Twitch

Видеоигра Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на площадке Twitch. Об этом сообщает DTF.
Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1,143 млн. Ранее рекорд среди одиночных игр принадлежал Cyberpunk 2077 — 1,140 млн.
В рейтинге лидеров также значатся Elden Ring (910 тыс. зрителей), Resident Evil Village (655 тыс.) и Dying Light 2: Stay Human (620 тыс).
7 февраля состоялся релиз Deluxe-издания Hogwarts Legacy. В нем игроки оказываются в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и становятся одними из ее студентов.
Критики высоко оценили тайтл, называв игру «одним из лучших проектов года». На данный момент у Hogwarts Legacy по 86 баллов на Opencritic и Metacritic.
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