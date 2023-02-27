В Турции болельщики усыпали футбольное поле игрушками для детей, пострадавших от землетрясений

В Турции футбольный матч между командами «Бешикташ» и «Антальяспор» прервали для проведения акции в поддержку детей, пострадавших от землетрясений. Об этом сообщил РБК.
Игру приостановили через 4 минуты и 17 секунд после начала, после чего болельщики начали бросать мягкие игрушки с трибун на футбольное поле. Вскоре на газоне оказались сотни игрушек — их передадут жертвам землетрясений.
Футболисты «Бешикташа» решили присоединиться к благотворительной акции. Они выставили свои футболки на аукцион, чтобы заработать деньги, которые также пойдут на помощь пострадавшим от стихийного бедствия.
Портал Sports.ru отметил, что многие игрушки, которые стали частью акции, были куплены болельщиками прямо на стадионе «Водафон Парк». Специально перед матчем к арене приехал фургон компании Toyzz Shop. В нем можно было приобрести игрушку за 20 лир (80 рублей). Вырученные от продажи плюшевых медведей и зайцев средства отправят на благотворительность.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп, на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
В ходе землетрясений погибли более 46 тыс. человек. Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на 3 метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 км.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.