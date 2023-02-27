В Турции болельщики усыпали футбольное поле игрушками для детей, пострадавших от землетрясений

Портал Sports.ru отметил, что многие игрушки, которые стали частью акции, были куплены болельщиками прямо на стадионе «Водафон Парк». Специально перед матчем к арене приехал фургон компании Toyzz Shop. В нем можно было приобрести игрушку за 20 лир (80 рублей). Вырученные от продажи плюшевых медведей и зайцев средства отправят на благотворительность.