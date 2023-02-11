Дрон заснял разлом шириной 200 метров в Турции. Сила землетрясения сравнима с 500 атомными бомбами

В турецкой провинции Хатай после землетрясения образовался гигантский разлом. Местные журналисты засняли его с воздуха, сообщает РБК.
Глубина трещины — около 30 метров, ширина — примерно 200. Она образовалась на оливковом поле.
Еще один разлом в провинции Кахраманмараш.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.
11 февраля стало известно, что число погибших в результате землетрясений возросло до 20 937 человек. Спасены более 80 тыс. человек, эвакуированы из зоны катастрофы более 92 000.
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